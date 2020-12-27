Dilipak haklı çıktı! Kenevirden üretilen ürünler arasında yok yok

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ve tüm dünyaya kenevir hammaddeli tekstil ve kozmetik ürünleri satan Svn Space'in ürünleri tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Kenevirden üretilen çok sayıda ürün var

Aralarında bebek yatağı, battaneyi, tulum, beşik çarşafları, çocuk kıyafetleri ve çok sayıda ürünü üreten firmaların ürünlerini tanıtan Svn Space, aynı zamanda kenevirden üretilmiş kozmetik ürünlerinin de satışını yapmakta. Kenevirden üretilen ürünlerin sağlıklı olduğunu ve çevreye verdiği olumlu katkının da çok fazla olduğunu vurgulayan şirket, kenevirden üretilen ürünleri öne çıkarma konusunda yoğun bir çalışma içinde yer alıyor.

Dilipak'ın kenevir mücadelesi

Kenevir hammaddeli ürün üretimi konusunda Türkiye'de yıllarca verdiği mücadeleyle bilinen Abdurrahman Dilipak'ın anlatmak istediği faydalı bir konuyu bağlamından koparıp, uyuşturucu madde kullanımı seviyesine çekenlere de ders niteliği taşıyan gelişmelerin ilerleyen yıllarda daha da artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda önemli açıklamalar yaptı. Plastik poşete karşı başlatılan kampanyaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, poşet yerine kenevirden imal edilen filelerin kullanılmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor" dedi.