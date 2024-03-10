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Ekonomi Dilim dilim satılmaya başladı! İşte fiyatı
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Dilim dilim satılmaya başladı! İşte fiyatı

Yeniakit Publisher
2024-03-10 14:38:00 -
Dilim dilim satılmaya başladı! İşte fiyatı

Yaz mevsiminin olmazsa olmaz meyvesi karpuz, tezgahlarda yerini almaya başladı. Fiyatı ise merak ediliyor.

Bilecik’in Hürriyet Mahallesi’nde kurulan kapalı pazarda kilosu 50 liradan satılan ve tanesi 300 lirayı bulan karpuz, tüketicinin isteği üzerine dilimlerle satılmaya başlandı.

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun kilosu 50 liradan satışa sunulurken, karpuzdan talep edenler ortalama 300-400 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Bu parayı yüksek bulanlar sık sık "Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz" diye sorunca, Bilecik Kapalı Pazarı’nda meyve satışı yapan Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 70 liradan tüketiciye satmaya başladı.

Demirbaş yaptığı açıklamada, "Pazar eskisi gibi dolmuyor. Başta karpuz olmak üzere yaz meyveleri sezona pahalı giriş yaptı. Bu yüzden karpuzu dilimle satmaya başladık" dedi.

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