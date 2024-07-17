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Yerel Dilencilere para verirken iki kere düşünün! Bakın bastonundan ne kadar çıktı
Yerel

Dilencilere para verirken iki kere düşünün! Bakın bastonundan ne kadar çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 15:34:43 - 2024-07-17 15:34:43
Dilencilere para verirken iki kere düşünün! Bakın bastonundan ne kadar çıktı

Sivas’ta zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin bastonunda zulalanmış 7 bin liranın üzerinde para bulundu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik uygulamalarında, zabıtaları görüp kaçmaya çalışan M.Y. ile A.İ.E. isimli iki dilenciyi yakaladı. Dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapıldı. A.İ.E. isimli dilencinin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin liranın üzerinde para buldu. Paraya el konulurken her iki dilenciye de Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

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