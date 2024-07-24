  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dilenci teyzenin banka hesabındaki para dudak uçuklattı!
Gündem

Dilenci teyzenin banka hesabındaki para dudak uçuklattı!

Yeniakit Publisher
2024-07-24 11:36:00 - 2024-07-24 11:40:24
Dilenci teyzenin banka hesabındaki para dudak uçuklattı!

Çorum’da zabıta ekipleri tarafındani, dilencilik yapan kadının kontrol edilen banka hesabından 191 bin TL çıktı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Yakalanan bir dilencinin banka hesabında görülen para miktarı zabıta ekibini hayrete düşürdü. Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilere denetimlerini sürdürüyor. Şenyurt 9. Sokak üzerinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.D. isimli kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada üzerinden 100 TL’ye yakın para çıkan kadının banka hesap cüzdanında ise 191 bin TL parası olduğu tespit edildi. M.D. isimli dilenci hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çeşitli bahanelerle dilencilik yaparak yardımsever insanların duygularını sömüren kişilere itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, bu tür denetimlerin devam edeceği ve kentte dilencilik yapan kişilere taviz verilmeyeceği bildirildi.

Ekrem, İBB'yi dilenci yaptı
Ekrem, İBB'yi dilenci yaptı

Gündem

Ekrem, İBB'yi dilenci yaptı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunlar resmen "demokrasi dilencisi"! Utanın be, utanın
Bunlar resmen "demokrasi dilencisi"! Utanın be, utanın

Medya

Bunlar resmen "demokrasi dilencisi"! Utanın be, utanın

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı! Günlük kazanç...
Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı! Günlük kazanç...

Yerel

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı! Günlük kazanç...

Dilencilere para verirken iki kere düşünün! Bakın bastonundan ne kadar çıktı
Dilencilere para verirken iki kere düşünün! Bakın bastonundan ne kadar çıktı

Yerel

Dilencilere para verirken iki kere düşünün! Bakın bastonundan ne kadar çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23