Dilenci operasyonu! Hem zabıtaya hem kameraya saldırdı

Dilenciler hem basın mensuplarına hem de zabıtalara saldırdı.

Yine duyguları sömürdüler. Para dilendiler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de zabıta ile çekim yapan kameramana saldırdılar.

Adım başı el açtılar. Vicdan sömürüsüyle para avına çıktılar.

Dilencilerin günde 10 bin liraya yakın para kazandığı tespit edildi.

Görüntüler İstanbul'daki dilenci operasyonundan. Zabıta ekipleri Fatih ilçesindeki duygu simsarlarını birbir yakaladı.

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Çoğunun kazancı pek çok meslek grubunun kazancından daha fazla. Yakalanan dilenciler hakkında işlem başlatıldı.