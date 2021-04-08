  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Bir Zamanlar Kıbrıs” Bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara geliyor

Vatandaş akın etti! Türk çılgınlığı... Dedesi halası üzerine alanlar bile var

Dünya bölgedeki krize odaklandı! Ruslar Ukrayna askerini vurdu

DAEŞ'in uyuyan hücreleri harekete geçti! Son 3 yılın en büyük saldırısı

Acılı gurbetçi baba Alman hakime böyle seslendi: Kannst du eigentlich nachts noch ruhig schlafen?

Mahkemeden CHP lehine mahkumiyet kararı! Karahasanoğluna 20 ay hapis cezası

Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK'dan işten çıkarma kısıtlaması açıklaması

Macron hükümetinin kapattığı Pantin Camisi yarın yeniden açılıyor

Ağaçları kesiyor bankamatik dikiyor CHP’li İmamoğlu’nun doğa katliamına sözde çevreci geziciler kör!
Oruç Dilaltı kullanmak orucu bozar mı?
Oruç

Dilaltı kullanmak orucu bozar mı?

Dilaltı haplar orucu etkiler mi? Ramazan ayında oruç tutan kalp hastaları bazı durumlarda dilaltı olarak ifade edilen, kalp krizini önleyen ilaçlardan kullanıyor. Bu sebeple pek çok kişi dilaltı ilaçların orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Oruçluyken dilaltı ilaç içilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:19:00 -
Dilaltı kullanmak orucu bozar mı?

Mübarek ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren bazı kalp hastaları oruçluyken dil altı ilaç kullanmanın uygun olup olmadığını merak ediyor. Peki, dilaltı ilaçlar orucu bozar mı?

Dilaltı kullanmak orucu bozar mı?

Oruç tutarken dilaltı ilaç kullanmaya ilişkin Diyanet İşleri’nin açıklaması şu yönde: Bazı kalp rahatsızlıklarında dil altına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

Ramazan pidesi tarifi
Ramazan pidesi tarifi

Oruç

Ramazan pidesi tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan: Kemal Bey demokrat bir Türkiye vaad ediyor ama...
Gündem

Ahmet Hakan: Kemal Bey demokrat bir Türkiye vaad ediyor ama...

Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet ve CNN Türk hakkındaki açıklamalarına hedef gösterme olduğunu belirterek, "Ke..
Çocukların bağrışmalarıyla ortaya çıktı! O şehir diken üstünde
Gündem

Çocukların bağrışmalarıyla ortaya çıktı! O şehir diken üstünde

Bugünlerde Bursa’nın İnegöl ilçesi adeta diken üstündü. İlçede bulunan bir sitenin bahçesinde 2 metre boyunda yılan yakalandı. ..
Vakaların patlaması sonrası son dakika seyahat kısıtlaması açıklaması!
Korona Virüs

Vakaların patlaması sonrası son dakika seyahat kısıtlaması açıklaması!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandemiyle ilgili olarak telefonda katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay