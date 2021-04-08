Mübarek ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren bazı kalp hastaları oruçluyken dil altı ilaç kullanmanın uygun olup olmadığını merak ediyor. Peki, dilaltı ilaçlar orucu bozar mı?

Dilaltı kullanmak orucu bozar mı?

Oruç tutarken dilaltı ilaç kullanmaya ilişkin Diyanet İşleri’nin açıklaması şu yönde: Bazı kalp rahatsızlıklarında dil altına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).