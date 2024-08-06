Diktatörü deviren gençler yağmur altında şükür namazı kıldı!

Bangladeş’te 1 Temmuz’da başlayan ayrımcı kontenjan sistemine karşı protestolar, ülke genelinde büyük bir halk hareketine dönüşerken, Hasina rejiminin acımasız saldırı da devam ediyor. Rejim bugün 100’e yakın kişiyi katletti. Buna rağmen ihtilalin mimarı olan gençlerin Muson Yağmurları altında şükür namazı kılması görüntüsü çok konuşuldu.

Bangladeş'te protestolar sırasında polis, ordu ve sınır güçlerinin eylemcilere yönelik sert müdahaleleri sonucu resmi kaynaklara göre 330, gayri resmi kaynaklara göre ise binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Bu trajik olayların ardından, hükümet tüm suçu Cemaat-i İslami’ye yükleyerek partiyi yasaklamış, ancak halk bu suçlamaları reddederek taleplerini Hasina’nın istifası üzerine yoğunlaştı.

Öğrenci hareketlerinin liderlerinden Nahidul İslam, Dil Savaşçıları Anıtında toplanan halkla birlikte ‘Bir Nokta’ eylemini duyurmuş ve taleplerin odağı, Hasina’nın bakanlar kurulu ile birlikte istifa etmesi olmuştu. Bu eylemi takip eden günlerde ülkede ‘İşbirliği Yapmama Hareketi’ başlamış, bu kapsamda milyonlarca vatandaş vergi ödememek, işe gitmemek ve kamu ile özel sektörleri durdurmak gibi geniş çaplı sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleşti. Bu tür bir kitlesel ve kararlı hareket, Bangladeş tarihinde daha önce görülmemiştir. 7’den 70’e herkesin desteğiyle, sokaklarda fiziken de bulunarak Hasina rejiminin istifa talepleri dile getirilmekte.

Bangladeş ordusu, üst kademeli liderlerin aldığı kararla vatandaşlara ateş etmeyeceğini duyurmuştu. Ancak polis ve Awami Ligi’nin öğrenci kolu Çatra Lig, öğrencilere ve protestoculara yönelik şiddet eylemlerini sürdürmekte. Başkent Dakka’ya 200 kilometre uzaklıktaki Cumillah şehrinde 13 öğrenci ve vatandaş öldürülmüş, farklı bölgelerden de ölüm haberleri gelmeye devam etmekte. Bu sabah başlayan İş birliği Yapmama Hareketi kapsamında, milyonlarca vatandaş sokaklara dökülmüş durumda ve gün boyunca 89 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilmekte. Bu sayılarla beraber şehitlerin sayısı resmi bilgilere göre 450’yi aştı. Resmi olmayan kaynaklara göre ise bu sayı 1200 olacağı ifade edilmektedir.

Bu gelişmelerin ardından, Şeyh Hasina hükümeti, daha önce yasakladığı ve etiketlediği Cemaat-i İslami ve İslami Çatra Şibir diye ifade edilen öğrencilerle ile masaya oturmak istediğini açıklamış, ancak öğrenciler bu teklifi reddetti. Eylemler tüm hızıyla devam etmektedir ve Bangladeş halkı, bu birleşik ve kararlı mücadelesiyle ülkenin siyasi geleceğini şekillendirmeye kararlı görünmekte. Uluslararası toplumun dikkatini çeken bu olaylar, Bangladeş’in iç dinamikleri ve halkın talepleri doğrultusunda nasıl bir yön alacağı konusunda belirsizliğini koruyor. Halkın sokaklarda yankılanan sesleri ve hükümetin bu taleplere nasıl yanıt vereceği, ülkenin geleceğini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Bugün yaşanan olayların ardından yarın ‘Dakka’ya Yürü’ adı altında ülkenin diğer şehirlerden vatandaşları da Başkent Dakka’ya davet edildi. Yarın Dakka’ya 15 milyon insanın toplanması bekleniyor.

Öte yandan Hasina rejimi ve polis, olayların bir halk ayaklanma olarak değil, bir terör hareketi olarak nitelendirerek açılamalara ve tüm gücü ile müdahale edeceğini belirtti. Aynı zamanda rejim, ülkenin interneti tekrar bağlantısız bırakırken, Kısa süre önce kaldıran OHAL durumu ilan etti.