Diktatör dayanışması

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'in Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklar, bir diplomatik heyetin Mısır’ın diktatör Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Şam'a ziyaretinin hazırlıklarını yapmak için Suriye'ye gönderildiğini duyurdu.

İRNA'nın haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklar, Katar'da yayınlanan el Halic el Cedid gazetesine yaptıkları açıklamalarda, Kahire'nin Şam'a bir heyet gönderdiğini bildiriler.

“Cumhurbaşkanları” görüşecek

Mısırlı yetkililer, Şam'a gönderilen heyetin iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki görüşmenin hazırlıklarını yapacaklarını sözlerine eklediler.

Aynı kaynaklar, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'in de Suriye'ye ziyaretinin, Kahire ve Moskova'nun koordinasyonu ve Suriye'yi bölge ve dünyanın siyasi arenasına yeniden angaje etme çabaları çerçevesinde gerçekleştiğini savundular.

Sudan Cumhurbaşkanı, Esed'in yanına gitmişti

Ömer el Beşir geçtiğimiz hafta, Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirerek, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Suriye savaşı üzerinden yaklaşık 8 yıl geçerken, Arap ve Batı ülkelerinin Suriye'deki komploları hezimete uğrayıp, bölgedeki birçok ülke, Şam ile yeniden ilişki kurmaya ve büyükelçiliklerini yeniden açmaya çalışıyorlar.