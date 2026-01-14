  • İSTANBUL
Dikkatleri bir anda üzerine çeken iddia: Trump, Mamdani ile mesajlaştı

Dikkatleri bir anda üzerine çeken iddia: Trump, Mamdani ile mesajlaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile mesajlaştığı iddia edildi.

ABD merkezli internet sitesi Axios'un ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ile Mamdani, Kasım 2025'te Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede telefon numaralarını paylaştı.

Konuya aşina iki yetkili, Trump ile Mamdani'nin numaralarını paylaşmalarının ardından, karşılıklı olarak mesajlaştığını ifade etti.

Trump ve Mamdani'nin hangi konularda ve ne sıklıkla mesajlaştıkları belirsizliğini korurken, ikilinin sözcüleri konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan Mamdani'nin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına ilişkin rahatsızlığını dile getirmek üzere Trump'ı aradığını açıklaması, ikilinin arasında gerilime yol açmıştı.

Trump daha sonra New York Times gazetesine verdiği bir demeçte, Mamdani'nin yorumuna "şaşırdığını" ve söz konusu eleştirinin "çok aceleci" bir şekilde yapıldığını belirtmişti.

Geçmiş zaman kipi kullanarak Mamdani ile iyi bir ilişkisi olduğunun altını çizen Trump, Mamdani'nin "beklediğinden daha erken bir zamanda kendisine saldırdığını" öne sürmüştü.

Mamdani ise buna karşılık, "Başkan ve ben, anlaşamadığımız konularda her zaman birbirimize karşı dürüst ve açık davrandık." demişti.

 

Trump-Mamdani gerginliği

New York'taki belediye seçimin tahmini sonuçlarının duyurulması sonrası Trump, seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunarak, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz." demişti.

Trump, Demokratların New York'ta "komünist" bir adayı seçtiklerini de savunmuştu.

Ancak, Trump, 22 Kasım 2025'te, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani ile başkentte çok üretken bir toplantı yaptıklarını belirtmişti.

New Yorklulara "Gerçekten harika bir belediye başkanınız olacak." diyen Trump, Mamdani ile yaptığı görüşmede "bazı görüşlerinin de değiştiğini" de söylemişti.

