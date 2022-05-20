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Yerel Dikkat, İstanbul'da yarın bu yollar kapanacak!
Yerel

Dikkat, İstanbul'da yarın bu yollar kapanacak!

İstanbul'da yarın Yenikapı Miting Alanı'nda "Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı" adlı program düzenlenecek. İstanbul Valiliği, etkinlik dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 23:45:00 -
Dikkat, İstanbul'da yarın bu yollar kapanacak!

İstanbul Valiliği, yarın Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek "Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı" adlı program dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı" adı altında yapılacak etkinlik nedeniyle yarın saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ile sokakların, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, alternatif güzergahların; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendiği duyuruldu.

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