Dikkat! Hatay'da ormanlara giriş yasaklandı
Hatay'da yangın önlemleri kapsamında vatandaşların kasım ayı sonuna kadar ormanlara girişi yasaklandı.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşların ormanlık alanlara girişinin yasaklandığını duyurdu. Yangın önlemleri kapsamındaki yasak, kasım ayı sonuna kadar sürecek.
Hatay’da ormanlık alanlara vatandaşların girişi yasaklandı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara karşı alınan tedbirler çerçevesinde kasım ayı sonuna kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Kasım ayına kadar yasak getirildi
Yapılan açıklamada, “Yeşil vatanımızın korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda 1 Haziran 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arası ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.