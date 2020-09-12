Dikkat! Geri alabilirsiniz

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde tüketicilerin mühim haklarının olduğunu belirtti.

Şahin, olağanüstü hallerde vatandaşların yaptırdığı rezervasyonları iptal etme hakkı olduğunu bildirdi.

Şu an eğitimde bir yasaklamanın olmadğını, yüz yüze eğitimden farklı olan uzaktan eğitim dönemine başvurulduğunu ifade eden Şahin, ancak burada okula çocuğu kayıt ederken yapılmış olan sözleşmenin yüz yüze eğitimle ilgili olduğunu, sözleşmede uzaktan eğitim maddesinin bulunmadığını, olağanüstü durum varsa da olmadığını bildirdi.

"Üç aylık bedeli geri alabilirsiniz"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı'nın açıklamasına göre; bu nedenden ötürü yüz yüze eğitim verilmediği için geçen sezon itibarı ile tüketiciler bu 3 aylık bedeli geri alabilir.

Şahin, çünkü, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim arasında kıyaslanmayacak kadar fark olduğunu belirtti. Devletin yasakladığı dönem olduğu için yazılı bildirime de gerek olmadığını söyleyen Şahin, ancak ücreti talep etmek anlamında yazılı bildirim yapılması gerektiğini vurguladı.

"Servis ve yemek parası iade edilir"

Mahmut Şahin, velilerin farklı haklarının da olduğunun altını çizerek, eğitimde yemek ve servis parasının karıştırılmaması gerektiğini, o paraları zaten iade etmek durumunda olduklarını söyledi. Şahin, Yüz yüze eğitim olmadığı için paranın geri iade edileceğini ifade etti.

Ne yapılması gerekiyor?

Ücret iadesi için kuruma yazılı müracaat yapılması gerektiğini bildiren Şahin, olumsuz cevap alınması durumunda ise tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvuru yapılarak paranın talep edilebileceğini söyledi.

Kendilerinin bu hususta tüketicilerin bu paraları alacağına inandıklarını kaydeden Şahin, dolayısıyla da velilerin bu müracaatları yapmalarını istediklerini sözlerine ekledi.

KDV oranı da düştü

Bu yıl bir de eğitimde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indiğini söyleyen Mahmut Şahin, arada bin veya 2 bin liraya tekabül eden yüzde 7'lik farkın da tüketiciler tarafından geri alınabileceğini ifade etti.

Özel okulların parayı geri vermediklerini duyduklarını söyleyen Şahin, bunun için de vatandaşların hakem heyetlerine başvurmalarının yeterli olduğunu vurguladı.