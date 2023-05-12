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Dünya Dikkat çeken Türkiye mesajı! 'İlişkilerimizi güçlendirmeliyiz'
Dünya

Dikkat çeken Türkiye mesajı! 'İlişkilerimizi güçlendirmeliyiz'

Yeniakit Publisher
2023-05-12 20:54:00 - 2023-05-12 21:14:48
Dikkat çeken Türkiye mesajı! 'İlişkilerimizi güçlendirmeliyiz'

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Türkiye ile ilişkilerinin örnek niteliğinde olduğunu ve daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Türkiye ile ilişkilerinin örnek niteliğinde olduğunu ve daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Nurtileu, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu’yu kabul etti. Görüşmede ikili işbirliği ve geleceğe yönelik perspektiflerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İkili ilişkilere dikkat çekti

Nurtileu, Kazakistan ile Türkiye ilişkilerinin örnek niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, ticari ve ekonomik işbirliğinin ve ortak yatırım projelerinin uygulanmasının daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Kapucu da ikili işbirliğindeki olumlu gelişme dinamiğini takdir ettiklerini ve Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ortak etkinlikler için hazırlıkların da ele alındığı görüşmede ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde yakın işbirliğini sürdürme isteği bir kez daha dile getirildi.
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