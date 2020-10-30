Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerse yalnızca insanların değil diğer canlıların da depremden nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi. Bir evdeki kedi, sarsıntının etkisiyle korkarak depremden kaçmaya çalıştı. İşte çığlıkların ve dua seslerinin yükseldiği evde yaşanan o anlar...
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem anı Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Sarsıntıyı hissedince kaçacak yer aradı
İzmir'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem anı, Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; deprem anında evdeki kedini kaçışması, ev sahiplerinin çığlık atmaları ve dua etmeleri yer alıyor.