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Gündem Dikkat çeken anketi canlı yayında açıkladı
Gündem

Dikkat çeken anketi canlı yayında açıkladı

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge Programı'nda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurması konuşuldu. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, terör sevici HDP ile ilgili yaptığı anketin verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 23:28:00 -
Dikkat çeken anketi canlı yayında açıkladı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, terör sevici HDP'nin kapatılmasına ilişkin yaptıkları bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Daşdemir, araştırmaya katılanların yüzde 66'sının HDP'nin kapatılmasından yana görüş beyan ettiğini açıkladı.

Daşdemir'in açıkladığı araştırma sonucuna göre, katılımcıların yüzde 26.1'i, HDP'nin kapatılması durumunda HDP yerine kurulacak partiye, yüzde 65.2'si ise HDP içerisinden çıkacak alternatif bir partiye oy vereceğini bildirdi.

Daşdemir, HDP'nin kapatılması halinde yerine kurulacak siyasi partinin yüzde 7 oy alabileceğini ifade etti.

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