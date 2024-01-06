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Ekonomi Dikkat: Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!
Ekonomi

Dikkat: Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!

Yeniakit Publisher
2024-01-06 10:23:00 -
Dikkat: Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 2 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Sanica Isı Sanayi (#SNICA.E) payları 08/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Papilon Savunma (#PAPIL.E) payları 08/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.
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