Dikkat! Altın fiyatları için büyük tahminler

Mart ayının sonunda dibe vurduğundan bu yana, altın fiyatları yaklaşık 200 dolar, gümüş ise 5 doların üzerinde artış gösterdi. Bu kazanımların ilk çeyrekte düşüş trendi içinde kalan altın ve gümüş için önemli kazanımlar olduğu belirtildi.

'Altın fiyatı bu hafta daha fazlasını yapabilir' iddiası

Kriptokoin'in haberine göre; Walsh Trading eş direktörü Sean Lusk, Kitco News’e verdiği demeçte “Ticaretteki psikoloji, metallere daha fazla enflasyonist hibe geldiğini görmemizdir. Gümüş yıl içinde pozitif olarak geri döndü. Altın 1.800 dolarlık direnci aştı ve daha da yükseldi” ifadelerini kullandı.

Sean Lusk, sisteme daha çok teşvik edici paranın girdiği haberinin doların düşüş eğilimine girmesine sebep olduğunu ve bunun da altın için büyük bir oyun değiştirici olduğunu söyledi.

Eş direktör, “Bu nedenle, metallere daha fazla spekülatif hareket getiriyoruz. Bir boğa momentumu var” dedi.

SIA Servet Yönetimi baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski ise, enflasyon hikayesinin bütün emtialarda büyük kazançlara dönüştüğünü ve altının bu hafta bu fiyat hareketinin daha fazlasını göreceğini iddia etti. Cieszynski, “Altın, enflasyondan korunma görevi yapmaya geri döndü. Bunu başlangıçta anlamadık. Enflasyon konusunda daha fazla endişe duyan insanlar, bu yılın ilk çeyreğinde ABD Hazine getirilerini artırıyorlardı” diye konuştu.

"İnsanlar kriptodan çıktıkça sessiz bir yükseliş zemini oluşturuyor"

Lusk, zayıf doların bu enflasyonist havayı desteklediğini açıkladı ve "Altının 200 günlük hareketli ortalamasını çıkardık. Enflasyona dair pek çok kanıt var. Asgari ücret yükseltiliyor. Daha fazla teşvik. Bunların hepsi enflasyona neden oluyor. Ve insanlar kriptodan çıktıkça sessiz bir yükseliş zemini oluşturuyor. Ve altına geri dönme zamanı başladı…" dedi.

"Ancak altta yatan eğilim yukarı doğru döndü"

Salı günü erken saatlerde altın ve gümüş 3,5 ayın en yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra analistlere göre, biraz ihtiyatlı olunabilir. SIA Servet Yönetimi baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski, "Altının direnç karşısında 1.880 dolara yükseldiğini görmeye başlıyoruz. Kısa vadede altın aşırı alım yapılıyor. Yakın vadede altının duraklamasını görmek mümkün. Ancak altta yatan eğilim yukarı doğru döndü" iddialarında bulundu.

Sean Lusk, altın fiyatı için bir sonraki hedefin ONS başına 1.895 dolar olan Ocak seviyeleri olacağını belirtti. Lusk, "Sorun, 1.895 dolarlık bir sonraki direnç. Yılda %5 daha yüksek olan 1.989 dolar hedefini çıkarma şansına sahip olmak için bunun üzerine tırmanmalıyız" dedi.

Millman: Altın fiyatı için 1.900 doları aşmak ufukta görünüyor

İnsanların kâr almaya başlama riski her zaman vardır, özellikle de yaklaşık 1.700 dolar seviyesinde altın satın almışlarsa… Everett Millman, "Altının şu an olduğu yer ile 1.900 dolar seviyesi arasındaki tek büyük engel, kar elde eden insanlardır. 1.700 dolardan satın aldıysanız, bu boşaltmak için iyi bir zaman olabilir. Ancak, 1.900 doları aşmak ufukta görünüyor" iddiasında bulundu.

Kriptokoin.com, yükselişin önündeki bir diğer riskin de 10 yıllık Hazine getirilerinin enflasyon korkusuyla yeniden yükselmeye başlaması olduğunu belirtti. Lusk, "Piyasanın, altının yükselmeye devam etmesi için getirilerin daha düşük seyrettiğini görmesi gerekir. Artan jeopolitik olaylara rastlarsak, bu destekleyici olur” dedi.

Lusk, mevcut 1.855 dolar/ONS seviyesinde, altının hala düşük değerde olduğunu çünkü bu yıl hala negatif seviyelerde olduğunu söyledi. Lusk, açıklamalarına şunları ekledi:

"Daha fazla fon parası geliyor. ONS seviyesinde 2.000 dolar altın için adil değer olacaktır. Yıl sonuna kadar oraya varıp varamayacağımızı görmemiz gerekecek. Asya’da, özellikle Hindistan’da COVID-19’dan iyileşme, altın’ın Ocak seviyelerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Fon parası gelecek ve bu yıl 1.989 dolar olan fiyatları %5 artıracak. Ancak 1.800 dolar kırılırsa 1.706 dolara ve hatta 1.670 dolara kadar büyük bir düşüş riski var."