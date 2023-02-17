Dikkat! 84 bin 726 bina yıkılacak!

Türkiye'yi derinden sarsan asrın felaketinde 12 gün geride kaldı. Ölü sayısı 38 bini aşarken binlerce insan yaralandı ve binalar yerle bir oldu.

Aranma kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken depremden etkilenen 11 ildeki hasar tespit çalışmaları aralıksız sürüyor.

Konuyla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

KONUT YAPIMI 1 YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK

Deprem sonrası en doğru yerleşim yerlerini seçmeye özen gösterildiğini belirten Bakan Kurum, konut yapımının 1 yıl içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.

''HASARLI BİNALARDAN EŞYA ÇIKARMAYIN''

Ağır hasarlı binalardan eşyaların kesinlikle alınmaması gerektiğini söylen Bakan Kurum, "Valiliğin koordinasyonunda sürecin yürütülmesi önemli. Eşyanın alınıp alınmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN KİRİŞÇİ: MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ BU AY ÖDENECEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise, "TOKİ'mizin yapacağı güzel konutlar olumlu katkı sağlayacak. 2.8 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği nakdiye çevrilip bu ay içinde ödenecek." şeklinde konuştu.