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Sağlık Dikkat 100 kişiden 99’u bu sorunu yaşıyor
Sağlık

Dikkat 100 kişiden 99’u bu sorunu yaşıyor

En sık yaşanan nörolojik hastalıklardan birisi olan baş ağrısı ile alakalı bilgiler veren Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Dr. Zeynep Tuncer, “Yaşam boyu görülme oranı yüzde 99 olan baş ağrısı tüm dünyanın yaşadığı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 15:44:00 -
Dikkat 100 kişiden 99’u bu sorunu yaşıyor

Özel Adatıp Hastanesi Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Tuncer, en fazla yaşanan ağrı tipi olan ‘baş ağrısı’ hastalığı ile alakalı bilgiler verdi. En sık yaşanan nörolojik hastalıklardan biri olan baş ağrısının yaşam boyu görülme oranının yüzde 99 olduğuna değinen Tuncer, baş ağrılarının 14 alt grupta sınıflandığını ve 300’e yakın alt başlığının bulunduğunu söyledi. Uzm. Dr. Tuncer, “Baş ağrısı en sık yaşanan nörolojik hastalıklardan birisidir. Yaşam boyu görülme oranı yüzde 99 olan baş ağrısı tüm dünyanın yaşadığı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

Baş ağrılarının 14 alt grupta sınıflandığını ifade eden Uzm. Dr. Zeynep Tuncer, “Baş ağrıları gruplara ayrıldığında 14 alt grupta sınıflanır ve 300’e yakın alt başlık bulunmaktadır. En sık migren ve gerilim tipi baş ağrısı görüldüğü bilinmekte ise de baş ağrısı özel polikliniklerinde nadir olan otonom sefaljiler gibi (küme baş ağrısı vb. gibi) baş ağrılarının da tanısı konabilmekte ve tüm baş ağrılarına yönelik ilaç ya da girişimsel (GON ve diğer sinir blokajkarı-botox gibi) tedaviler yapılabilmektedir. Çoğu zaman diş ağrısıyla da karışabilen ve diş kayıplarına neden olabilen şiddetli ve hayat kalitesini ciddi etkileyen yüz ağrıları da (Trigeminal Nevralji ) bu gruba dahildir” şeklinde konuştu.

Herhangi bir nedeni olmayan, ataklar halinde gelen baş ağrılarına “ilk baş ağrıları” (yani migren gibi), herhangi bir nedenden kaynaklanan (hipertansiyon, beyin kanaması, sinüzit, göz basıncının yüksekliği, kafa travması vb.) baş ağrılarına ise “ikincil baş ağrıları” denildiğini işaret eden Uzm. Dr. Zeynep Tuncer, “Hastaların yaklaşık yüzde 90'ını ilk baş ağrıları oluşturur. İkincil baş ağrılarında ise nedene yönelik diğer tedaviler gerekir. Ağrı Kliniğimizde baş ağrısı özel polikliniğimizde; migren, ilaç aşırı kullanım baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı ve diğer nadir tüm baş ağrıları ile Trigeminal Nevraljiye yönelik tüm medikal tedavi, sinir blokajı, pulsed radyofrekans, Gasser RFT gibi girişimsel işlemler yapılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

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