Dikey Geçiş Sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? DGS soru ve cevapları yayınlandı!

Dikey Geçiş Sınavına giren binlerce kişinin merakla beklediği soru ve cevaplar için ÖSYM'den bir açıklama bekleniyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 9 Eylül günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Sonuçları T.C. kimlik numaranız ve kişisel ÖSYM aday şifrenizle sisteme girerek öğrenebilirsiniz.

Sonuçlar dışında soru ve cevaplar için öğrencilerin beklediği an geldi. ÖSYM resmi internet sitesinden, soru ve cevapları öğrenci erişimine açtı. Sınav için başvuru yapan öğrencilerin tamamı, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca her saat erişebilecek.