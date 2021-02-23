Dijitalleşme stratejisi güçlü büyüme getirdi

Tüm hedeflerini aşarak güçlü büyümesini sürdüren Turkcell, 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri, geçen yıla göre yüzde 15,8 artışla 29,1 milyar TL’ye ulaştı.

Kârını arttırdı

Şirketin FAVÖK’ü yüzde 17,7 artışla 12,3 milyar TL’yi buldu. FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. FVÖK 6,3 milyar TL’ye yükselirken, FVÖK marjı da yüzde 21,6 olarak gerçekleşti. Turkcell’in 2020 net kârı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 30,5 artarak 4,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, mobil bileşik ARPU (M2M Hariç) büyümesi yıldan yıla yüzde 15,0 artışla 49,1 TL’ye dayandı.

İlgi devam ediyor

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in sektörde fark yaratan ve müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren çözümleri sayesinde müşterilerine müşteri eklediklerini belirterek şunları söyledi: “Müşteri odaklı stratejimiz, yenilikçi ve zengin içerikli tekliflerimiz, dijital kanallarla güçlenen geniş satış ağımız ve akıllı yönetilen hızlı altyapımız sayesinde yılı 1,1 milyon net abone kazanarak noktaladık. Böylece her yıl bir milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefimizi bu yıl da başarıyla gerçekleştirdik. Faturalı abone bazımız ise 1,6 milyon net müşteri kazanımı ile son 11 yılın rekorunu kırdı. En büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türkiye’nin Turkcell’i tercih etmesi.” Erkan, şu ifadeleri kullandı: “Müşterilerimizin pandemi nedeniyle evde daha fazla zaman geçirdiği 2020 yılında sabit genişbant tekliflerimize artan talebin gücüyle net 180 bin fiber abonesi kazandık. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında kesintisiz ev interneti hizmeti sunduğumuz ürünümüz Superbox’ta büyük bir başarıya imza attık. Superbox abone sayısı, hızlanan taleple net 268 bin artarak 591 bin oldu. Ayrıca, bu yıl net 152 bin IPTV abonesi kazandık ve toplamda 871 bine ulaştık.” Turkcell’in stratejik hedefleri doğrultusunda 2020 yılında dijital servisleri yeniden yapılandırdıklarını anlatan Erkan, şöyle devam etti: “BiP, TV+, fizy, Yaani gibi uygulamalarımızın her birini daha etkin yönetebilmek ve stratejik olarak değerlendirebilmek amacıyla ayrı birer şirket olarak yeniden yapılandırdık. Bu arada portföyümüzü de birçok yeni servis ile daha da zenginleştirdik. Örneğin TV+ Ready, Turkcell Dijital Güvenlik Servisi, lifebox transfer, bireysel ve kurumsal YaaniMail e-posta gibi yeni servislerin yanı sıra, artan video konferans ihtiyacını karşılamak için BiP Meet uygulamasını da müşterilerimize sunduk. Tüm bu aksiyonlarımız sonucunda dijital servislerin tekil gelir büyümesi yüzde 26 oldu. Dijital servisler tarafında 2021’de ücretli kullanıcı bazını genişletmeyi, kurumsal firmalarla iş fırsatlarını avantaja çevirmeyi, TV alanında büyük ekran stratejimizle daha da güçlenmeyi ve GAMEPLUS markamızla bulut oyun ile oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımlar yapmayı hedefliyoruz.”

Kurumları dijitalleştiriyor

Özel şirket ve kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm hizmetleri sunan Turkcell Dijital İş Servisleri’nin gelirlerini bu yıl yüzde 30 artırdığına dikkat çeken Erkan, şunları aktardı: “2020 yılında toplam bir milyar TL kontrat değerine sahip 2 bin 300’ün üzerinde proje kazanarak kurumların dijital dönüşümlerine liderlik ettik. Bu projelerin 420 tanesi uçta uca çözüm sağladığımız sistem entegrasyon projeleriydi. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak bin 600’den fazla kurumsal müşterimize verilerini uzaktan yönetme imkânı sunduk ve iş sürekliliklerine destek olduk. Ayrıca sağlık sektöründe ikisi sahra hastanesi olmak üzere 4 yeni hastanenin teknoloji altyapısını kurduk ve toplamda 9 hastaneyle bu alanda da pazar liderliğimizi sürdürdük. Önümüzdeki dönemde bu alandaki yetkinliklerimizi artırarak kurumların dijital dönüşüm ortağı olma stratejimizi sürdürmeyi ve bilişim teknolojileri servis pazarında lider olmayı hedefliyoruz.”

Yıla iddialı girdi

“2021 yılında üstün altyapımız üzerine bina ettiğimiz stratejik odak alanlarımızda güçlü büyümemizi sürdüreceğiz” diyen Turkcell Genel Müdürü Erkan, şöyle konuştu: “Her yıl bir milyon yeni müşteri hedefimize 2021 yılında da ulaşacağız. Ayrıca 500 bin yeni haneye fiber altyapı kazandıracağız. Faturalı abone bazımız daha da artacak. Şirketleşen dijital servislerimiz oyun ve TV alanına yaptığımız yatırımlarla 2021 yılında da güçlü büyümesini sürdürecek. Böylece dijital servislerimizin tekil gelir büyümesi yüzde 25 artacak. İş servisleri şirketimiz kurumların dijitalleşme alanında güvenilir danışmanı olmayı sürdürecek. Bilişim teknolojileri servisleri pazarında ilk sıraya yerleşerek lider olacağız. Önümüzdeki dönemde Paycell’in sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”