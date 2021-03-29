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Ekonomi Dijital video kamera cihazı satın alınacak
Ekonomi

Dijital video kamera cihazı satın alınacak

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile dijital video kamera cihazları satın alacak. İhaleye, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 13:59:00 -
Dijital video kamera cihazı satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre E.G.M. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 O Blok 2. Kat İhale Salonu (Oda No:19) Çankaya / ANKARA’da 20.04.2021 tarih ve saat 11.00’de yapılacak ihaleye aynı gün ve saate kadar teklif verilebilecek.

55 Adet Dijital Video Kamera Cihazı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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