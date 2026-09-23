Dijital suç ağı ifşa oldu ! Otel değil dolandırıcılık ve işkence üssü çıktı

Görkemli binalardan oluşan, dışarıdan bakıldığında lüks birer otel, tatil köyü veya eğlence merkezi izlenimi veren bu yerleşkeler, aslında küresel boyutta devasa bir dijital suç ağının gizli merkezleriydi.

Kamboçya hükümetinin operasyonlarından önce faaliyette olan bu çevrim içi dolandırıcılık merkezlerinde, dünyanın dört bir yanından yüksek maaşlı iş vaatleriyle kandırılarak getirilen insanlar zorla tutuldu.

Pasaportlarına el konulan, borçlandırılarak hapsedilen ve günde 16 saati bulan vardiyalarla çalıştırılan bu kişiler, sınır ötesi bir dolandırıcılık çarkını döndürmeye zorlandı.

AA ekibi, Kamboçya hükümetinin ev sahipliğinde, Prey Veng, Svay Rieng ve Kandal vilayetlerindeki boşaltılan devasa siber dolandırıcılık merkezlerini görüntüledi.

120 hektarlık dev kompleks "No. 8 Park (Meun Chey Commercial City)"

Bu merkezlerden Prey Veng vilayetindeki "No. 8 Park (Meun Chey Commercial City)" olarak bilinen yaklaşık 120 hektarlık dev kompleks 20 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip.

Yüksek duvarlar ve kameralar dahil sıkı güvenlik önlemleriyle çevrelenen yerleşkenin içinde konutlar, restoranlar, süpermarketler, gece kulüpleri ve yapay bir göl yer alıyor.

Tesis içerisinde dolandırıcıların mağdurları ağlarına düşürürken kendilerini kolluk kuvveti gibi göstermek için hazırladıkları sahte dekorlar dikkati çekiyor.

Bir odada, görüntülü aramalarda kullanılmak üzere tasarlanmış sahte Singapur Polis Teşkilatı amblemli dekorlar, polis kıyafetleri ve yere saçılmış sahte 100 dolarlık banknotlar görülüyor.

Kamboçya Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Komisyonu (CCOS) yetkilisi Hay Makara, basına yaptığı açıklamada, yetkililerin bu yılın şubat ayında söz konusu tesise baskın düzenlediğini söyledi.

Makara, bu operasyonun Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve daha önce tesisten kaçan kişilerin ihbar ve iddiaları üzerine planlandığını belirtti.

Prey Veng Valisi Sourn Somalin de yerel yetkililerin arazinin çevrim içi dolandırıcılık faaliyetleri için kullanıldığını önceden bilmediklerini vurgulayarak, arazi sahibinin başlangıçta bir konut ve entegre geliştirme projesi planı sunduğunu ve bunun bölgedeki ekonomik faaliyete katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Yapılan soruşturmalarda tesisin adına kayıtlı olduğu ortaya çıkan Eang Sok Lim, tutuklanarak Phnom Penh Hapishanesine gönderildi.

Tesiste bulunan 11 bilgisayar, 19 işlemci, 6 sunucu, 2 CCTV kamerası, cep telefonları, çalışma izinleri ve pasaportlara Phnom Penh Emniyet Müdürlüğünce incelenmek üzere el konuldu.

700'den fazla odalı "Golden Galaxy Casino"

Svay Rieng vilayetindeki 5 hektarlık, yedi katlı ve 700'den fazla odalı "Golden Galaxy Casino" da çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinin ardından boşaltılan mekanlardan biri.

Bina içerisinde her bir odada 8-10 kişiyi barındırabilecek sayıda yatak, kadın-erkek kıyafetleri ve bahis makineleri görülüyor.

Binanın sahibi Hong Seung Gi ile binayı kiralayan Le Van Nguyen ve Nguyen Van Vinh tutuklanırken, 25 Çinli, 182 Vietnamlı, 8 Güney Koreli ve 60 Bangladeşli dahil olmak üzere 200'den fazla yabancı tespit edilerek sınır dışı edilmek üzere Göçmenlik Genel Müdürlüğüne sevk edildi.

Svay Rieng Valisi Peng Posa basına yaptığı açıklamada dolandırıcıların, dolandırmak istedikleri kişilere kendilerini vergi dairesi memuru gibi tanıttıklarını belirterek, burada dolandırıcılık yapanlar arasında zorla tutulan kimsenin olmadığını vurguladı.

Posa, yerel yetkililerin belgeleri tam olan yerleri denetleme yetkisinin olmadığını, ancak sivil ajanlar aracılığıyla "Golden Galaxy Casino"da çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğü bilgisini aldıklarını söyledi.

Vali Posa, "Çevrim içi dolandırıcılığa karşı sert önlemler alma konusundaki güçlü siyasi irade ve kararlılık, tamamen Kamboçya'nın kendi inisiyatifine dayanmaktadır. Sadece uluslararası toplumdan ya da tek başına Tayland'dan bu tür suçlamalarla karşı karşıya kaldığımız için harekete geçmedik." dedi.

51 hektarlık alana inşa edilen "Jin Zi Hui Property Management Co."

Kandal vilayetindeki 55 bina, 113 villa ve 4 bin 707 odadan oluşan "Jin Zi Hui Property Management Co." yerleşkesi de büyüklüğüyle dikkat çeken tesislerden biri.

51 hektarlık alana inşa edilen kompleksin içinde konutlar, restoranlar, süpermarketler, gece kulüpleri ve casino bulunuyor.

Birçok odada telefonla görüşmeyi kolaylaştırmak adına ses yalıtımlı kabinler ve farklı temalarda stüdyolar görülüyor.

Yerleşkede bulunan 3 bin 779 bilgisayara, 11 bin 585 cep telefonuna, 56 işlemciye, 35 sunucuya, 8 farklı ülkeye ait polis üniformaları ve pasaportlarına el konuldu.

Hakkında tutuklama emri çıkarılan bina sahibi Qui Ren Wu ve temsilci John Riskin'i arama çalışmaları sürüyor.

Savcı yardımcısı Seng Heang, resmi olmayan verilere göre, bu yerleşkede 30 bin kişinin bulunduğunu, bu kişilerin Çin, Bangladeş, Pakistan, Myanmar ve Vietnam'dan geldiklerini belirtti.

Kamboçya'nın çevrim içi dolandırıcılıkla mücadelesi

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Temmuz 2025-Ağustos 2026 tarihleri arasında çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin 446 vaka araştırılmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Yürütülen operasyonlar kapsamında 832 şüpheli nokta incelendi, dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğü belirlenen 663 merkez kapatıldı, bu tesislerden 86'sının dev ölçekli yerleşkeler olduğu kesinleşti ve tasfiye edildi.

Çevrim içi dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında 29 farklı milletten çete liderleri ve suç ortakları da dahil olmak üzere 3 bin 927 sanık mahkemede yargılandı.

Sürdürülen çalışmalarla farklı banka hesaplarındaki 300 milyon dolardan fazla tutar donduruldu; bunun yanı sıra, diğer ilgili varlıkların tespit edilmesi ve dondurulması çalışmaları da devam ediyor.