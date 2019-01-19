Dijital oyunda rekor ihracat

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun geliştirme sektörünün 2018 yılında ihracat rekoru kırdığını belirterek, “Dijital oyun sektörünün ihracatı 2016’da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu” dedi.

Pekcan, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) paydaşlarının katılımıyla düzenlenen “2018 Yılı Oyun Yazılımı İhracat Rakamı Açıklaması” törenine katıldı. Pekcan burada yaptığı konuşmada, bilişim sektörünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümenin ve toplumsal kalkınmanın olmazsa olmazı haline geldiğini ifade ederek, sektörün, tıptan turizme, akademik faaliyetlerden sanata kadar her sektörle ilişkide olduğuna dikkati çekti.

“Bilişim sektörünün ekonomik değeri yüksek parçalarından biri ise dijital oyun sektörüdür. Burada emeği geçen arkadaşlarımı hem tebrik ediyor hem teşekkür ediyorum” diyen Pekcan, yerli oyun programı yazan firmalarının 180 milyar dolarlık dünya oyun programı sektöründen daha fazla pay alabilmelerini hedeflediklerini dile getirdi. Bakan Pekcan, tüm destekleri bu doğrultuda planladıklarını kaydetti. Dijital oyun sektörü ihracatında büyük bir sıçrama yaşandığını söyleyen Pekcan, sektörün ihracat rakamlarını son 2 senede yüzde 100 artırdığını belirterek, “Dijital oyun sektörünün ihracatı 2016’da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu, ama hedefimiz daha büyük” açıklamasında bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, oyun geliştiricilerinin ihracat alanındaki başarılarını takdir ettiklerini söyledi.

Türk oyun geliştiricilerin sayısının artmasını dileğini ifade eden Gülle, sektörün bir ihracatçı birliği kurarak daha geniş bir vizyonla ilerleyebileceğini söyledi.

TOGED Başkanı Ali Erkin, Türkiye’nin oyun geliştirme konusunda İtalya, İspanya ve Hindistan’dan önde olduğunu belirterek “Pek çok geliştirici ve yayıncı şirketimiz şu anda ilk 10’da” dedi.