  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dijital gıda fuarı The Fource, gıda sektörünü sanal ortamda buluşturdu
Ekonomi

Dijital gıda fuarı The Fource, gıda sektörünü sanal ortamda buluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:14:28 -
Dijital gıda fuarı The Fource, gıda sektörünü sanal ortamda buluşturdu

İZMİR (AA) - Ticaret Bakanlığının desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen sanal gıda fuarı The Fource, 72 ülkeden 400'ün üzerinde ithalatçıyı buluşturdu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi yaptığı açıklamada, 23-27 Kasım tarihlerinde "thefource.org" adresinde düzenlenen gıda fuarının sektör için bilgi ve ticaret köprüsü kurduğunu ifade etti.

Salgın döneminde sanal ticaret fuarlarının panzehir niteliğinde olduğunu belirten Eskinazi, The Fource sayesinde Türkiye coğrafyasının sunduğu değerli ham maddeler ve katma değerli gıda ürünlerini tüm dünyadan alıcılara tanıtma fırsatı yakalandığını bildirdi.

Fuarda 53 gıda şirketinin üç boyutlu stantlar açtığını, yaklaşık 8 bin ziyaretin gerçekleştiğini ve 72 ülkeden 400'ün üzerinde alıcıyla iş görüşmeleri yapıldığını ifade eden Eskinazi, şunları kaydetti:

"Beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Dijitalleşme süreçlerinde en hızlı pozisyon alan ihracatçı birliği olarak tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve değişimi kendi lehimize çevirmek için dijital kanalları aktif bir şekilde kullanıyoruz. The Fource ile sektör paydaşlarını sanal gerçeklik ortamında bir araya getirerek bir bilgi ve ticaret köprüsü kurduk. The Fource, çağın ve teknolojinin sağladığı imkanlarla gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirdi."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de Türkiye'nin lezzetlerinin dünya sofralarını süslemesi için 2021 yılında da sanal ticaret heyeti organizasyonlarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

Salgının kontrol altına alınması sonrasında da pazarlama faaliyetlerini hibrit olarak yürüteceklerini belirten Celep, bölge olarak 5 milyar doları aşan tarım ürünü ihracatını 10 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Açıklamada, fuarların kültürel boyutunun da unutulmadığı, bu kapsamda fotoğraf sanatçısı Lalehan Uysal'ın eserlerinden oluşan "Kurda, Kuşa, Aşa ve Göze" adlı sanal fotoğraf sergisinin de The Fource'da gösterime sunulduğu kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi
Eğitim

Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze eğitim için 4 Ocak 2021 tarihini işaret etti.
Videoyu görünce şoke oldu! Haber spikeri Nazlı Çelik soluğu adliyede aldı
Gündem

Videoyu görünce şoke oldu! Haber spikeri Nazlı Çelik soluğu adliyede aldı

Haber spikeri Nazlı Çelik, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda özel hayatının ihlal edildiğini belirtip, savcılığa baş..
CANLI YAYIN! AB’den Türkiye’ye yaptırım gelecek mi? Canlı yayında o isimden flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! AB’den Türkiye’ye yaptırım gelecek mi? Canlı yayında o isimden flaş açıklamalar

Son dakika haberi… Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programında, 10-11 Ar..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay