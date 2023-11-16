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Teknoloji Dijital dönüşümün "yol göstericileri"
Teknoloji

Dijital dönüşümün "yol göstericileri"

Yeniakit Publisher
2023-11-16 14:49:06 - 2023-11-16 14:49:06
Dijital dönüşümün "yol göstericileri"

CEO'ların yüzde 71'inin yetenekleri elde tutmanın sorun olduğu konusunda hemfikir. Kurumların yüzde 53'ü İK birimleri bünyesinde yeni analitik platformlara yatırım yapıyor.

KPMG'nin insan kaynakları sektöründe dijitalleşmenin etkilerini ortaya koyan “Yeni Nesil İK” araştırmasına küresel yöneticilerin yüzde 98'i yapay zekâyı temel alan modellerin önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde kuruluşlarının stratejilerinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.

Yeni platformlara yatırım

CEO'ların yüzde 71'inin yetenekleri elde tutmanın sorun olduğu konusunda hemfikir olduğunu gösteren araştırmaya göre ayrıca kurumların yüzde 53'ü İK birimleri bünyesinde yeni analitik platformlara yatırım yapıyor. Mevcut ekonomik ortamda, birçok işletme bir yandan en iyi yetenekleri elde tutmak için büyük bir baskı altında kalırken bir yandan da üretken yapay zekâ çağında rekabetçi kalabilmek için dijital dönüşümden geçiyor.

Yeni Nesil İK tanımlaması

“Yeni Nesil İK” araştırmasına göre de çalışanların günlük iş rutinlerinde dijital yoğunluk katlanarak artıyor. Kurumların yüzde 53'ü İK birimleri bünyesinde yeni analitik platformlara yatırım yapıyor" Bu nedenle KPMG'nin insan kaynakları müdürleri içerisinde "yol gösterici" olarak tanımladığı müdürlerin önemi daha da artıyor. Yol gösterici İK müdürleri; çalışan deneyimi, veri ve analitik, iş gücü oluşturma, dijital İK, eğitim gibi entegre ve birbirini güçlendiren konulara odaklanan İK yapılanmalarını tesis ediyor.

Ne tür görev yapıyorlar?

Yol göstericiler; işe alım, bordro ve katılım gibi geleneksel alanların ötesinde kurumlarına stratejik katma değer sağlamak amacıyla daha verimli ve etkili İK birimleri kuruyor. Gerekli teknoloji uygulamalarını hızlandırıyorlar ve son derece ilgi çekici bir çalışma ortamı yaratmak için dijitali entegre ediyorlar.
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