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Bu hamle çok ama çok konuşulur: Real Madrid'ten Rams Park'a mı?

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Bu hamle çok ama çok konuşulur: Real Madrid'ten Rams Park'a mı?

Leao sonrası esas bombayı patlatmaya hazırlanan Galatasaray taraftarını heyecanlandırmaya başladı.

#1
Foto - Bu hamle çok ama çok konuşulur: Real Madrid'ten Rams Park'a mı?

Real Madrid, Roma forması giyen Manu Kone'yi kadrosuna katmak istiyor. Bunun için takımdan ayrılması gereken bir isim olacak. En büyük aday Eduardo Camavinga... Ve Galatasaray, Fransız oyuncu konusunda son derece ciddi...

#2
Foto - Bu hamle çok ama çok konuşulur: Real Madrid'ten Rams Park'a mı?

Diario AS'ın haberine göre; Real Madrid, Roma'dan Manu Kone ile ilgileniyor. La Liga temsilcisinin 25 yaşındaki merkez orta sahayı alabilmesi için Eduardo Camavinga veya Aurelien Tchouameni'nin bu transfer döneminde takımdan ayrılması gerekiyor. Camavinga, ayrılık konusunda daha favori görülüyor.

#3
Foto - Bu hamle çok ama çok konuşulur: Real Madrid'ten Rams Park'a mı?

Galatasaray bir süredir Camavinga'yı ciddi şekilde istiyor. Ve konuyla ilgili bütün soru işaretleri yakında yanıt bulacak. Çünkü transfer döneminin kapanmasına çok kısa bir süre kaldı. Real Madrid, Fransız futbolcu için 50 milyon euro civarındaki tekliflere tamamen açık.

#4
Foto - Bu hamle çok ama çok konuşulur: Real Madrid'ten Rams Park'a mı?

Aslında Camavinga da Real Madrid'deki durumunun farkında... Ancak Fransız yıldız, kalarak forma için savaşmak istiyordu. Eğer kararını değiştirirse çok sıcak gelişmelere tanıklık edebiliriz. 23 yaşındaki merkez orta sahanın Real Madrid'le 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi var.

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