Açıklama gelecek mi? Fatih Tekke geri döndü ama, bu sefer bir dönem sona erecek gibi...
Aylardır mutsuz olduğu konuşulan Nijeryalı forvet için yolun sonu geldi iddiaları tekrar gündeme geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aylardır mutsuz olduğu konuşulan Nijeryalı forvet için yolun sonu geldi iddiaları tekrar gündeme geldi.
Trabzonspor'da bir anda Paul Onuachu'nun ayrılığı gündeme geldi. Salah'la birlikte yıldızlar topluluğuna dönen takımda 32 yaşındaki Nijeryalının mutlu olmadığı iddiası konuşuluyordu. Şimdi de Barcelona'dan teklif haberleri de gelince golcü oyuncunun ayrılık ihtimali ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.
Kısa süre önce Fenerbahçe'den Livakovic'i transfer ederken sürpriz yapan Barcelona, gözünü bir kez daha Süper Lig'e dikti. Katalan ekibi, son Başakşehir maçında oynadığı kötü futbol yüzünden tribünlerin tepkisini çeken Paul Onuachu için Trabzonspor'un kapısını çaldığı iddia edildi.
Kısa süre önce adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Serhou Guirassy için Dortmund'la görüşen Barça, Gineli oyuncunun yüksek maaşı ve 50 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yüzünden geri adım atmıştı. Trabzonspor daha önce Onuachu için Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan bir takımın teklifini reddetti. Ancak şu anda Tekke'nin de itiraf ettiği gibi bordo-mavililer yana döne golcü arıyor. Onuachu'nun da uzun süredir ayrılmak istediği biliniyor. Bütün bunlar üst üste koyulduğunda Onuachu'nun ayrılmayı kafaya koyduğu ve bordo-mavililerin de yerine oyuncuyu bu yüzden aradığı şeklinde yorumlandı.
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