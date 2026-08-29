Açıklama gelecek mi? Fatih Tekke geri döndü ama, bu sefer bir dönem sona erecek gibi...

Kısa süre önce adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Serhou Guirassy için Dortmund'la görüşen Barça, Gineli oyuncunun yüksek maaşı ve 50 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yüzünden geri adım atmıştı. Trabzonspor daha önce Onuachu için Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan bir takımın teklifini reddetti. Ancak şu anda Tekke'nin de itiraf ettiği gibi bordo-mavililer yana döne golcü arıyor. Onuachu'nun da uzun süredir ayrılmak istediği biliniyor. Bütün bunlar üst üste koyulduğunda Onuachu'nun ayrılmayı kafaya koyduğu ve bordo-mavililerin de yerine oyuncuyu bu yüzden aradığı şeklinde yorumlandı.