  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Açıklama gelecek mi? Fatih Tekke geri döndü ama, bu sefer bir dönem sona erecek gibi... Toprağın 50 metre altındaki hazine! Hasat için geri sayım başladı Eski eşi telefonda konuşurken silah sesi duydu: Genç yazar Koparan villada ölü bulundu Çok sık sakatlanması en büyük problem! Singo'ya yeni teklif gelir mi? Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Cim-Bom o yıldızı gözüne kestirdi! Bu sefer olacak mı? Osimhen'in yedeği artık geriye kaldı... Togg, orta segmentte yeni araç hazırlığında: Piyasadaki Togg’ların yarı fiyatına satılacak Bakan Göktaş: Şehitlerimiz gazilerimiz sayesinde buradayız Beraber oldukça daha güçlü olacağız 'Erdoğan'ı eli artık serbest' diyerek duyurdular: Türkiye PKK'yı bitirdi namlular bize dönecek
Spor
4
Yeniakit Publisher
Açıklama gelecek mi? Fatih Tekke geri döndü ama, bu sefer bir dönem sona erecek gibi...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Açıklama gelecek mi? Fatih Tekke geri döndü ama, bu sefer bir dönem sona erecek gibi...

Aylardır mutsuz olduğu konuşulan Nijeryalı forvet için yolun sonu geldi iddiaları tekrar gündeme geldi.

#1
Foto - Açıklama gelecek mi? Fatih Tekke geri döndü ama, bu sefer bir dönem sona erecek gibi...

Trabzonspor'da bir anda Paul Onuachu'nun ayrılığı gündeme geldi. Salah'la birlikte yıldızlar topluluğuna dönen takımda 32 yaşındaki Nijeryalının mutlu olmadığı iddiası konuşuluyordu. Şimdi de Barcelona'dan teklif haberleri de gelince golcü oyuncunun ayrılık ihtimali ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.

#2
Foto - Açıklama gelecek mi? Fatih Tekke geri döndü ama, bu sefer bir dönem sona erecek gibi...

Kısa süre önce Fenerbahçe'den Livakovic'i transfer ederken sürpriz yapan Barcelona, gözünü bir kez daha Süper Lig'e dikti. Katalan ekibi, son Başakşehir maçında oynadığı kötü futbol yüzünden tribünlerin tepkisini çeken Paul Onuachu için Trabzonspor'un kapısını çaldığı iddia edildi.

#3
Foto - Açıklama gelecek mi? Fatih Tekke geri döndü ama, bu sefer bir dönem sona erecek gibi...

Kısa süre önce adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Serhou Guirassy için Dortmund'la görüşen Barça, Gineli oyuncunun yüksek maaşı ve 50 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yüzünden geri adım atmıştı. Trabzonspor daha önce Onuachu için Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan bir takımın teklifini reddetti. Ancak şu anda Tekke'nin de itiraf ettiği gibi bordo-mavililer yana döne golcü arıyor. Onuachu'nun da uzun süredir ayrılmak istediği biliniyor. Bütün bunlar üst üste koyulduğunda Onuachu'nun ayrılmayı kafaya koyduğu ve bordo-mavililerin de yerine oyuncuyu bu yüzden aradığı şeklinde yorumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şikayet videosunu manşete taşıdılar, özrü görmediler! Muhalif medyadan Gülhane’ye algı operasyonu
Gündem

Şikayet videosunu manşete taşıdılar, özrü görmediler! Muhalif medyadan Gülhane’ye algı operasyonu

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'nde çekilen şikayet videosunu hızla gündeme taşıyan muhalif medya, aynı hasta yakının..
Savunma devi duyurdu: S-35'leri teslim ettik
Teknoloji

Savunma devi duyurdu: S-35'leri teslim ettik

Rusya’nın ünlü savunma sanayii şirketi Rostec, kritik savaş uçaklarının teslimatını yaptı. Su-35S'ler orduya resmen verildi.
İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail
Gündem

İslam dünyasında yeni dönem! İİT'nin başına o isim geçti: İlk gündem İsrail

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) yeni dönem başladı. Eski Moritanya Dışişleri Bakanı ve deneyimli diplomat İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, teş..
O soytarı önce tahliye edildi sonra yeniden tutuklandı
Gündem

O soytarı önce tahliye edildi sonra yeniden tutuklandı

2 ay önce ‘Dini değerleri aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından tutuklanan Deniz Göktaş adlı soytarı hakkında tahliye kararı v..
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti
Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mladiç'in ölümünü böyle yorumladılar: Çok şükür geberdiğini gördük! Sonsuza kadar cehennemde yansın!
Dünya

Mladiç'in ölümünü böyle yorumladılar: Çok şükür geberdiğini gördük! Sonsuza kadar cehennemde yansın!

Bosna Hersek'te 1995 Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanlarının anneleri, savaş ve soykırım suçlusu ‘Bosna Kasabı’ lakaplı Sırp General Ratko M..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23