Trump'ın çağrısı da durduramadı: Gazze'ye saldırıda çiftçi katledildi!

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammed Fayik el-Attar'ın cenazesi hastaneye getirildi.

Görgü tanıkları, Attar'ın Deyr el-Belah'ın doğusundaki tarım arazisinde çalıştığı sırada İsrail'e ait "quadcopter" tipi insansız hava aracından (İHA) açılan ateşle hedef alındığını ve yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yerel kaynaklar ise İsrail askeri araçlarının Gazze'nin orta kesimindeki El-Masdar köyü, Deyr el-Belah ve El-Meğazi mülteci kampı doğusundaki işgal bölgelerinden onlarca metre içeriye girerek ilerlediğini belirtti.

Söz konusu kara hareketliliğine Filistinlilerin evlerine yönelik yoğun ateş açılmasının eşlik ettiği bildirildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Mevasi bölgesindeki Tayyibe Kampı'nda ise İsrail İHA'sının bir kişiyi hedef alması sonucu bir Filistinlinin ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini elinde tutarken, Filistin nüfusunun büyük çoğunluğu işgal dışındaki sınırlı alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Söz konusu saldırılar, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından sürekli ihlal edilmesi gölgesinde gerçekleşiyor.

Saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 Ağustos'ta Fox News'e verdiği mülakatta İsrail'e yönelttiği "Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiği" çağrısına rağmen devam etmesi dikkati çekiyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ihlalleri sebebiyle 1313 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 361 kişi yaralandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana süren yıkım ve saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 449'a, yaralı sayısı ise 174 bin 472'ye ulaştı.