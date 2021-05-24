Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor

Araç, silahlı keşif ve gözetleme görevi görecek. HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, Barkan’ın birçok testten geçtiğini söyledi. Solmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın orta sınıf birinci seviye kategorisindeki teknik şartname kriterlerini karşılayacak şekilde 500 kilogram civarında ağırlığa sahip olan araca uzaktan komutalı Sarp silah sisteminin entegre edildiğini belirtti. Barkan’da pek çok haberleşme cihazıyla uzaktan kontrol, çepeçevre görüş yeteneğiyle de operatöre geniş bir görüş imkânı sunulduğunu kaydeden Solmaz, “Otonom ve robotik insansız kara taşıtlarında çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi. Proje takvimine de değinen Solmaz, şu bilgileri paylaştı: “Hedefimiz ilk saha denemelerine temmuz, ağustos ayı itibarıyla başlamak. Sahadan gelecek geri beslemelere göre modifikasyonlara ya da iyileştirmelere gidebiliriz. Bu yılın sonuna doğru aracımızı artık sahada görebilmeyi istiyoruz. Aracımızı bulut altı insansız hava taşıtıyla destekleyip ortak görev yapabilecek unsurları sahada kullanıma vermeyi arzu ediyoruz. İlk insansız hava taşıtımız da haziran itibarıyla sahada yerini alacaktır.”