  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Diego Rossi kimdir, kaç yaşında? Diego Rossi mevkisi ne, nereli ve hangi takımlarda oynadı?
Spor

Diego Rossi kimdir, kaç yaşında? Diego Rossi mevkisi ne, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin hayranlığını çeken Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'yi tanıyalım

Yeniakit Publisher
2022-08-20 17:01:00 -
Diego Rossi kimdir, kaç yaşında? Diego Rossi mevkisi ne, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin hayranlığını çeken Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'yi tanıyalım...

Profesyonel kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor. Bu son dakika gelişmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar google aramalarına başladı: Diego Rossi kimdir, kaç yaşında? Diego Rossi mevkisi ne, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Sarı Lacivertli ekip, MSL ekibi Los Angeles FC'den Diego Rossi'yi kiraladı. Uruguay'ın köklü ekiplerinden olan Penarol'da adını duyuran ve Ocak 2018'de 2.5 milyon Euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olan Diego Rossi'nin kariyeri bu son dakika gelişmesinin ardından merak konusu oldu. Diego Rossi kimdir, kaç yaşında? Diego Rossi mevkisi ne, nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıtlar aradık.

Diego Rossi kimdir, kaç yaşında? Diego Rossi mevkisi ne, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Diego Martin Rossi Marachlian olan yıldız oyuncu, 5 Mart 1998 yılında Uruguay'ın Montevideo şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin köklü ekiplerinden Penarol'da başlayan Diego Rossi, 2015/2016 sezonunda yılında A takım kadrosuna dahil edildi.

İlk sezonunda 9 maça çıkan ve 2 gol atan Rossi, bir sonraki sezon takımın değişilmezleri arasına girdi. 42 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 11 gol, 11 asistle sezonun en dikkat çekici performanslarından birisini sergiledi.

Yıldız oyuncunun bu performansı transfer piyasasını da hareketlendirdi. Penarol'da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Rossi, ismi Avrupa ekipleriyle de anılmasına rağmen 2017/2018'de MLS ekibi Los Angeles FC'ye 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Amerika'daki ilk sezonunda 37 resmi maça çıkan ve 17 gol, 8 asistle skora katkı sağlayan Uruguaylı oyuncu, bir sonraki sezon 39 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı.

Skorer kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki yıldız, 2019/20'de 26 maçta 18 gol, 2020/21'de ise 19 maçta 6 golle oynadı.

 


Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…
Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…

Medya

Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!
Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?
Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...
Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Medya

Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!
Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Aktüel

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!
Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Spor

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!
Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Spor

Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23