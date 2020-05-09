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Yerel

Didim’de parklarda yaza hazırlanıyor

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerine daha temiz ve steril bir ortam sağlamak adına durmaksızın çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:59:00 -
Didim’de parklarda yaza hazırlanıyor

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerine daha temiz ve steril bir ortam sağlamak adına durmaksızın çalışıyor.


Belediye ekipleri, tüm mahallelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında, parkların ve yeşil alanların estetik ve de görsel zenginliğini arttırmak vatandaşlara daha kaliteli bir yaşam alanları sunmak adına parkların temizliğini, dezenfekte edilmesi ile bakım onarımını titizlikle gerçekleştiriyor.



Faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tüm parklarımızı tekrar dezenfekte ediyoruz, bunların yanı sıra ekiplerimiz bakım onarım ve çiçek ekimi çalışmaları yapıyor. Çalışmalarımız yaz kış devam edecektir” dedi.

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