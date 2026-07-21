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Gündem Dicle'de yürekleri ısıtan sahneler... Kaymakan Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu
Gündem

Dicle'de yürekleri ısıtan sahneler... Kaymakan Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

Yeniakit Publisher
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Dicle'de yürekleri ısıtan sahneler... Kaymakan Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, İlçe Müftü Vekili Abdurrahman Alas ile birlikte Mustafa Özdoğru Camisini ziyaret ederek eğitim gören yaz dönemi Kur’an kursu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Atış, yaz tatilinde vakitlerini Kur’an öğrenerek geçiren öğrencileri tebrik etti.

Kur’an-ı Kerim’i okumaya geçen öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Atış, yaz döneminde Kur’an kursuna gelen öğrencilerin mukaddes kitabı öğrendiklerini ifade etti. 

 

Kaymakam Atış, yaz tatilinde vakitlerini Kur’an öğrenerek geçiren öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sunan eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yapan Kaymakam Atış, "Öğrencilerimiz yaz döneminde açılan Kur’an kurslarına gelerek manevi zenginliklerini arttırıyor, gönül sevincine ortak oluyor.

 

Güzel ahlakı, hoş görüyü, adaleti önceleyen ve önemseyen yüce dinimiz İslam’ı anlatan Kur’an-ı Kerimi öğrenen öğrencilerimizi tebrik ediyor, daimi başarılar diliyorum. Öğrencilerimize mukaddes kitabımızı öğreten tüm din görevlilerimize de, emeklerinde dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Başkan Altay hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Aktüel

Başkan Altay hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

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Yorumlar

Mehmet Özsaraç

Helal olsun. Ülkemizin böyle kaymakamlara, hatta valilere ihtiyacı var.
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