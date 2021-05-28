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Ekonomi Dicle Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Dicle Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 34 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 16:15:00 -
Dicle Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Dicle Üniversitesi ilanda belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri   ve   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’nun   48.   maddesinde   belirtilen   şartları   sağlamış   olmak   koşuluyla   öğretim   üyesi alınacak.

Başvuru  süresi,  ilanın  yayım  tarihinden  başlamak  üzere  15  (onbeş)  gündür.  Kadrolara müracaat    eden    adayların    başvurularının    Dicle Üniversitesi Senatosunca    kabul    edilen    ve Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığınca   onaylanan   ve   (http://www.dicle.edu.tr)   adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek.

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