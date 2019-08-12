Diagne’ye 13 milyon Euro’luk teklif!
Rus kulübü Dinamo Moskova, Galatasaray'a Mbaye Diagne için 13 milyon Euro’luk teklifte bulundu.12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:17
Dinamo Moskova, Sarı-Kırmızılıların talep ettiği rakam olan 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı ve Mbaye Diagne için teklifte bulundu.
Rus ekibinin Diagne'ye de Galatasaray'da aldığından daha yüksek miktarda yıllık ücret teklif ettiği ancak Senegalli oyuncunun Rusya'da siyahi oyunculara karşı ırkçı tutum sergilendiği iddiasıyla çekimser davrandığı belirtildi.
Yönetimin Diagne'yi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
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