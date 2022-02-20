  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Diagne'nin yeni adresi belli oldu
Spor

Diagne'nin yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın yeni sezonda tekrar anlaşma sağlayacağı Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedilmişti.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 14:34:00 -
Diagne'nin yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın yeni sezonda tekrar anlaşma sağlayacağı Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedilmişti. Sakatlığı nedeni ile Nisan ayına kadar sahalara dönmesi zor olan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Westbromwich Albion, geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen Diagne'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. 

Galatasaray'ın sakatlığı sebebiyle sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

Ara transfer döneminde yabancı kontenjanın dolu olması sebebiyle sahalara dönüşü nisan ayını bulacak olan Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi feshedilmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Diagne'nin geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Westbromwich Albion'un serbest oyuncu statüsünde bulunan 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Mbaye Diagne ile ilgili yer alan haberde Senegalli golcünün şu an boşta olması sebebiyle bir fırsat transferi olarak görüldüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay