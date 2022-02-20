Diagne'nin yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın yeni sezonda tekrar anlaşma sağlayacağı Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedilmişti. Sakatlığı nedeni ile Nisan ayına kadar sahalara dönmesi zor olan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Westbromwich Albion, geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen Diagne'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın sakatlığı sebebiyle sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

Ara transfer döneminde yabancı kontenjanın dolu olması sebebiyle sahalara dönüşü nisan ayını bulacak olan Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi feshedilmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Diagne'nin geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Westbromwich Albion'un serbest oyuncu statüsünde bulunan 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Mbaye Diagne ile ilgili yer alan haberde Senegalli golcünün şu an boşta olması sebebiyle bir fırsat transferi olarak görüldüğü belirtildi.