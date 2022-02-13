Diagne'den sitem dolu sözlerle veda

Galatasaray, yabancı kontenjanında yer açmak için Diagne'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar feshederek 1 yabancı oyuncu kontenjanını kullanmaya karar vermişti. Bunun üzerine golcü oyuncu, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Mbaye Diagne'nin Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Umarım beni anlarsınız. Sizi seviyorum, yakında görüşmek üzere. Sevginin sınırı yok."

Galatasaray ile bugüne kadar 62 maça çıkan Senegalli golcü bu maçlarda 26 gol ve 4 asist kaydetmeyi başardı.