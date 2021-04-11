DHBT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 11 Nisan ÖSYM DHBT sınav soruları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 11 Nisan Pazar günü koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştiriliyor.

2021-DİB-MBSTS, 11 Nisan Pazar günü saat 14.45'te başlayacak ve adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara, soruları yanıtlamaları için 90 dakika süre verilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen KPSS DHBT ise 11 Nisan pazar günü gerçekleştirildi. Sınav saat 10.15'te başladı, adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adayların, sınavda soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre tanındı. DHBT sınavın sona ermesiyle birlikte de sorular ve cevaplar için gözler ÖSYM’ye çevrildi.

DHBT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak 11 Nisan

ÖSYM gerçekleştirilen sınavlara ilişkin soruları ya aynı günün akşamında sınavdan birkaç saat sonra ya da ertesi gün yayınlıyor. Bu nedenle DHBT sorularının da bugün gün içerisinde ya da yarın yayınlanması bekleniyor. Soruların yüzde 10’luk kısmı herkese açık olarak yayınlanacak, tamamını ise sadece sınava katılan adaylar görebilecek.

DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DHBT sınav sorular ve cevaplar için ÖSYM’nin AİS sayfasında TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapanlar bilgilere ulaşabilecek. Konuya ilişkin ÖSYM’den resmi açıklama geldiği anda haberimizde yerini alacak. Sonuçlarla ilgili bir açıklama bulunmasa da 2 haftalık sürecin ardından sonuçların da erişime açılması bekleniyor.