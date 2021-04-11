DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DİB DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
DHBT sonuç öğren | 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 11 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) saat 10.15'te başladı ve adaylara soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre tanındı.
DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DİB DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
DHBT’ye giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Pek çok kişi ‘DHBT sonuçları ne zaman açıklanır?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin şimdilik bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.