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Eğitim DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

DHBT sonuçları ile ilgili heyecan devam ediyor. Ertelenen KPSS DHBT oturumu 11 Nisan’da düzenlendi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava giren adaylar DHBT sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 00:12:00 -
DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS DHBT sınavına katılan adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavı 11 Nisan'da yapıldı. Sınava katılan adaylar 11 Nisan'dan beri sonuç tarihini araştırıyor.

DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

6-16 Kasım 2020 tarihinde başvuruları alınan DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabildi. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorunda.

DHBT’ye katılan adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunlu.

2020 KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulacak.

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