Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u erişime açılmıştı.

Söz konusu sınava başvuru yapan adaylar, DHBT soru kitapçığının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin internet adresinden 10 gün süreyle ulaşabilmişti.

Salgın nedeniyle ertelenen sınavlardan birisi olan DHBT sınavı için adaylar, birçok detayı merak ediyor. Peki, DHBT sınav sonuçları açıklandı mı? DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?

2021 DİB-MBSTS sınavı 10 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Söz konusu sınav sonuçları ise ÖSYM’nin sınav takvimine göre 5 Mayıs 2021 tarihinde duyurulacak. 2020 DHBT sınavı MBSTS’den 1 gün sonra, 11 Nisan 2021 tarihinde uygulandı. Dolayısıyla 2020 DHBT sonuçlarının 6 Mayıs 2021 tarihine kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.