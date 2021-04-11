DHBT atamaları ne zaman? DHBT alım kontenjanları, DHBT alım puanları 2021
ÖSYM tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Korona sebebiyle 2021'e ertelenen 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları tamalandı. DHBT sınavının tamamlanmasıyla birlikte diyanet bünyesinde imam, müezzin-kayyım, din görevlisi, Kur’an öğreticisi başta olmak üzere iş başvurusunda bulunmak isteyenler DHBT atamaları ne zaman? DHBT alım kontenjanları, DHBT alım puanları 2021 nedir? sorularını sorgulamakta.
Korona salgını sebebiyle 2020 yılında yapılması planlanan ancak 2021'e ertelenen ÖSYM 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) saat 10.15'te başladı ve adaylara soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre verildi. DHBT sınavının tamamlanmasıyla birlikte şimdi HDBT atama tarihleri ile birlikte DHBT atama puanları merak edilmeye başlandı.
2020 DHBT Diyanet imam hatip, müezzin, kayyım din hizmetleri taban puanları son dakika açılandı mı? Peki Diyanet 2021 İmam Hatip alımı mülakat taban puanları kaç? DHBT alımı taban puanları 2021 nedir? İşte DHBT taban puanları 2021...
Diyanet atama mülakat DHBT taban puanları kaç?
DHBT atama taban puanı: 4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37
DHBT atama taban puanı: İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32
DHBT atama taban puanı: İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49
DHBT atama taban puanı: 4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77
DHBT atama taban puanı: İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90
DHBT Diyanet imam hatip, müezzin, kayyım din hizmetleri taban puanları