  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DHBT atamaları ne zaman? DHBT alım kontenjanları, DHBT alım puanları 2021
Eğitim

DHBT atamaları ne zaman? DHBT alım kontenjanları, DHBT alım puanları 2021

ÖSYM tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Korona sebebiyle 2021'e ertelenen 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları tamalandı. DHBT sınavının tamamlanmasıyla birlikte diyanet bünyesinde imam, müezzin-kayyım, din görevlisi, Kur’an öğreticisi başta olmak üzere iş başvurusunda bulunmak isteyenler DHBT atamaları ne zaman? DHBT alım kontenjanları, DHBT alım puanları 2021 nedir? sorularını sorgulamakta.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 13:39:00 - 2021-04-11 13:40:35
DHBT atamaları ne zaman? DHBT alım kontenjanları, DHBT alım puanları 2021

Korona salgını sebebiyle 2020 yılında yapılması planlanan ancak 2021'e ertelenen ÖSYM 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) saat 10.15'te başladı ve adaylara soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre verildi. DHBT sınavının tamamlanmasıyla birlikte şimdi HDBT atama tarihleri ile birlikte DHBT atama puanları merak edilmeye başlandı.

2020 DHBT Diyanet imam hatip, müezzin, kayyım din hizmetleri taban puanları son dakika açılandı mı? Peki Diyanet 2021 İmam Hatip alımı mülakat taban puanları kaç? DHBT alımı taban puanları 2021 nedir? İşte DHBT taban puanları 2021...

Diyanet atama mülakat DHBT taban puanları kaç? 

DHBT atama taban puanı: 4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37

DHBT atama taban puanı: İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32

DHBT atama taban puanı: İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49

DHBT atama taban puanı: 4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77

DHBT atama taban puanı: İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90

DHBT Diyanet imam hatip, müezzin, kayyım din hizmetleri taban puanları

dhbt atama puanları

dhbt atama puanları son dakika

dhbt atama puanları ösym diyanet 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca'dan kötü haber
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca'dan kötü haber

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yeni tip koronavirüse yakalandı.
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı
Gündem

Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı

57'inci Hükümet'in son döneminde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker’den bomba gibi bir açıklama gel..
Enes Batur'un evine polis baskını
Gündem

Enes Batur'un evine polis baskını

YouTuber olarak tanınan Enes Batur evinde yasaklara rağmen doğum günü partisi yapınca polis evi bastı. Birçok isim kaçarken yakalananlara ce..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay