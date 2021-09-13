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Eğitim DGS yerleştirme sonuçları | DGS sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

DGS yerleştirme sonuçları | DGS sonuçları açıklandı mı?

2021 DGS yerleştirme sonuç ekranı | 11 Temmuz'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. DGS tercih işlemleri ise 7 Eylül'de sona erdi. Adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman? DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-13 22:11:00 -
DGS yerleştirme sonuçları | DGS sonuçları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçlar 11 Ağustos’ta açıklandıktan sonra tercih dönemi başladı. Tercih işlemleri ise 7 Eylül 2021’de sona erdi. Adaylar yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

DGS yerleştirme sonuçları | DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS tercih işlemlerini tamamlayanlar sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belirtildiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

2020 yılında DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar 7 Ekim'de ilan edilmişti. DGS sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF DGS kayıt tarihleri 2021
AÖF DGS kayıt tarihleri 2021

Eğitim

AÖF DGS kayıt tarihleri 2021

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