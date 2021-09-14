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Eğitim DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021 DGS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr
Eğitim

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021 DGS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr

2021 DGS tercihleri 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yapıldı. 2021 DGS tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte 2021 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıkanacağı merak ediliyordu. ÖSYM’den yapılan son dakika açkılamasına göre 2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 14:07:00 - 2021-09-14 14:09:08
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021 DGS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza https://sonuc.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim." ÖSYM DGS 2021 yerleştirme sonuçları için tıklayın

2021 DGS kayıtları ne zaman?

27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden  17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. 

 

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