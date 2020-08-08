DGS yarın kaçta başlayacak? DGS'de kaç soru sorulacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Ağustos'ta düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin detaylar merak kazandı. DGS yarın kaçta başlayacak? DGS kaç saat sürecek? DGS'de kaç soru sorulacak?

DGS saat kaçta başlayacak?

DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek

DGS'de kaç soru sorulacak?

120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını, adaylara 150 dakika süre verilecek.

DGS 2020'ye kaç kişi girecek?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bir son dakika açıklamasında bulundu. Aygün yaptığı açıklamada 9 Ağustos 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı 'na 389 bin 308 kişinin gireceğine yer verildi.

Aygün yaptığı son dakika açıklamasında, "İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 389 bin 308 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.