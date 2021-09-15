DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor 2021 2022? 2021 DGS kayıtları başladı mı?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için DGS sınavına girmek zorunda. ÖSYM 2021 DGS sınavını 11 Temmuz’da yaptı. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulandı. DGS sınav, saat 10.15’te başladı. Adaylar 150 dakika süresince DGS test sorularını cevapladı.. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. 11 Ağustos 2021 tarihide ÖSYM tarafından DGS sonuçları açıklandı. DGS sonuçları sonrası ise DGS tercihinde bulunacak adaylar Eylül 2021 tarihine kadar DGS tercihlerini gerçekleştirdi.

DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak 2021?

DGS yerleştirme sonuçları 14 Eylül Salı günü ÖSYM tarafından açıklandı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.