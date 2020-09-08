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Eğitim DGS tercihleri ne zaman? DGS 2020 puan hesaplama
Eğitim

DGS tercihleri ne zaman? DGS 2020 puan hesaplama

DGS sınavının ardından DGS tercih tarihleri ve DGS puan hesaplama merak kazandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda puan hesaplama detayları paylaşıldı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-08 00:11:00 -
DGS tercihleri ne zaman? DGS 2020 puan hesaplama

DGS tercih tarihleri merakla takip ediliyor. ÖSYM tarafından merkezi olarakgerçekleştirilen sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi tercih tarihleri merak edilmeye başlandı. ÖSYM'nin yayınlayacağı DGS tercih kılavuzunun ardından tercih işlemler başlayacak.

DGS'de kaç tercih yapılacak?

Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, en çok 30 tercih yapabiliyor. Yayımlanan Tablo-1'dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodları, adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve varsa koşulları bulunuyor. Bilindiği gibi geçen sene DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı.

DGS puanımı nasıl hesaplarım?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar tek tek toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması şartıyla puanlama yapılır.

 

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