Bu yıl pek çok sınav koronavirüs salgınını gölgesinde geçti. Bu sene haziran ayında yapılması planlanan DGS 9 Ağustos’ta yapıldı. Sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyordu. ÖSYM sınav sonuçlarının 9 Eylül’de ilan edileceğini duyurmuştu. Ancak DGS sonuçları 7 Eylül Pazartesi günü ilan edildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih dönemlerini ve taban puanları araştırmaya başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS tercihleri ne zaman?

DGS 2020 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Ancak 0,5 kuralına uymayan öğrencilerin puanları hesaplanamadı. DGS sonucu açıklananlar tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Ancak ÖSYM tercihlerin ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı.

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DGS 2020 taban puanları

Ön lisans eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler 9 Ağustos’ta önemli bir sınavdan geçti. 7 Eylül 2020’de ise sonuçlar açıklandı. Öğrenciler okul puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi Dikey Geçiş öğrencileri için kontenjanlar bir hayli az oluyor.

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DGS kaç tercih yapılıyor 2020?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerin nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. DGS’de adayla 30 tercih yapabiliyor. En yüksek puanlı tercihlerin daha yukarılara yazılması gerekiyor. Öğrenciler arzu ettiği tüm bölümleri tercih olarak seçemez. Yalnızca YÖK’ün belirlediği adayların mezun olduğu bölümlerin devamı niteliğindeki program tercih edilebiliyor. DGS tercihleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılıyor.

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