DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS yerleştirme ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için DGS sınavına girmek zorunda. ÖSYM 2021 DGS sınavını 11 Temmuz’da yaptı. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulandı. DGS sınav, saat 10.15’te başladı. Adaylar 150 dakika süresince DGS test sorularını cevapladı.. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. 11 Ağustos 2021 tarihide ÖSYM tarafından DGS sonuçları açıklandı. DGS sonuçları sonrası ise DGS tercihinde bulunacak adaylar Eylül 2021 tarihine kadar DGS tercihlerini gerçekleştirdi.

DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir tarih verilmedi. Ancak geçen yıl tercihler 2 Ekim’de sona ermiş sonuçlar ise 7 Ekim’de açıklanmıştı. DGS yerleştirme sonuçların 12 Eylül gibi açıklanacağı bekleniyor.

DGS yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.