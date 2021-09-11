DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2021 DGS yerleştirme sonuç sorgula

11 Temmuz’da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 DGS sınavının sonuçları 11 Ağustos’ta açıklandı. DGS sınavına giren adaylar puanları üzerinden 2021 DGS tercihlerini 29 Ağustos 7 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdi. DGS tercihlerini tamamlayan adaylar şadi de DGS yereleştirme sonuçlarını bekler oldu. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2021 DGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil. Geçen yıl tercihler 2 Ekim'de son bulmuş sonuçlar 7 Ekim'de ilan edilmişti. Bu süre incelendiğinde bu yıl sonuçların 12 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

DGS yerleştirmeleri nasıl yapılacak 2021?

2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak 2021?

DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar ve kayıt yaptırılmayan bölümler YÖK tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM'de yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme yapacak. İlk tercihler neticesinde herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanan öğrenciler ek yerleştirme tercihi yapamayacak. Adaylar ek yerleştirme başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden yapacak. Ek yerleştirme için öğrencilerden 25 TL ücret alınacak. DGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları 1 yıl boyunca geçerli olacak.